KPMG'nin yıllık geliri 1 milyar dolar veya daha fazla olan kuruluşları temsil eden 100 ABD merkezli C-seviyesi ve iş liderinin görüşlerini aldığı Yapay Zekâ ve Dijital İnovasyon araştırma sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - KPMG'nin iş dünyasında üretken yapay zekâ (GenAI) kullanımına ışık tutan ve her üç ayda bir sonuçlarını yayımladığı yeni “Yapay Zekâ ve Dijital İnovasyon” araştırmasına göre üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası (yüzde 52) GenAI teknolojisini kullanırken, işe yeni giren çalışanların yalnızca yüzde 20'si bu teknolojiyi kullanıyor. Üst düzey yöneticiler ayrıca üretken yapay zekâyı insan kaynakları yöneticilerinden (yüzde 41) ve orta düzey yöneticilerden (yüzde 39) de fazla kullanıyor. Ayrıca üst düzey liderlerin çoğuna (yüzde 70) bu teknoloji hakkında zorunlu eğitimler verilirken çalışanlara verilen zorunlu eğitimler yüzde 28'de kalıyor. Üstelik liderlerin yüzde 25'i çalışanlarına bu konuda zorunlu eğitim vermeyi planlamıyor.

KPMG'nin yıllık geliri 1 milyar dolar veya daha fazla olan kuruluşları temsil eden 100 ABD merkezli C-seviyesi ve iş liderinin görüşlerini aldığı Yapay Zekâ ve Dijital İnovasyon araştırmasına göre, iş dünyası liderleri üretken yapay zekâ (GenAI) stratejilerini desteklemek için stratejik yatırımlar yapmaya devam ediyor ve önümüzdeki 12 ay içinde birleşme ve satın alma yoluyla inorganik genişleme için ortalama 37 milyon dolar, veri ve analitik içinse 30 milyon dolar harcama yapmayı öngörüyorlar. Ayrıca yeni teknoloji yeteneklerinin işe alınması ve diğer şirketlerle iş birlikleri için 25'er milyon dolar ve müşteri deneyimi iyileştirmeleri için 24 milyon dolar ortalama harcama yapılması da bekleniyor.



Liderlerin yüzde 44'ü, olumlu sonuçlar alma baskısının ortasında, üretken yapay zekâ teknolojisini kurum genelinde ölçeklendirmeye devam ettiklerini kabul ediyor. Çoğu lider GenAI yolculuklarının araştırma, deneme ve planlama aşamalarını geçmiş olsa da yalnızca yüzde 15'i ölçülebilir iş sonuçları ve somut büyüme elde ettiklerini bildiriyor.

Üç ayda bir yapılan araştırmanın dikkat çeken bazı sonuçları ise şu şekilde:

Liderlerin yüzde 63'ü rekabeti, GenAI yatırım stratejilerini etkileyen en önemli ölçüt olarak görüyor. Bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 68'di.

Gelir, yüzde 51 ile en önemli yatırım getirisi ölçütü olmaya devam ediyor, bunu yüzde 38 ile kârlılık (ikinci çeyrekte yüzde 27) ve yüzde 36 ile verimlilik (ikinci çeyrekte yüzde 40) takip ediyor.

Üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası (yüzde 52) GenAI kullanırken, işe yeni girmiş çalışanların yalnızca yüzde 20'si GenAI kullanıyor. Bu yöneticiler ayrıca GenAI'yi insan kaynakları yöneticilerinden (yüzde 41) ve orta düzey yöneticilerden (yüzde 39) de daha fazla kullanıyor.

Liderlerin yüzde 19'u GenAI stratejilerini hayata geçirmek için yeni yönetim kurulu üyelerini işe aldı.

Liderlerin neredeyse yarısı (yüzde 48) GenAI'nin kullanımı söz konusu olduğunda siber güvenlik ve veri gizliliği konusunda endişe duyuyor. Yüzde 43'ü ise GenAI kullanımı ile ilgili olarak çevresel etki konusunda endişe duyuyor.