Kolaykolay Kurucusu Erdem Cırık, içerik sektörünün en riskli sektörler içerisinde yer aldığını belirterek, “Yazarların saatlerce uğraştığı makaleleri yapay zeka saniyeler içinde yazabiliyor. Eğer böyle giderse yapay zeka insanları işinden edecek” dedi.

Kolaykolay Kurucusu Erdem Cırık, içerik sektörünün en riskli sektörler içerisinde yer aldığını belirterek, “Yazarların saatlerce uğraştığı makaleleri yapay zeka saniyeler içinde yazabiliyor. Eğer böyle giderse yapay zeka insanları işinden edecek” dedi.

Kolaykolay kurucusu Erdem Cırık, saniyeler içinde verilen anahtar kelimeler ile resim ve içerik üretebilen DALL-E 2, her konuda içerik üretebilen ChatGPT’nin ilgili iş kollarındaki yansımasını değerlendirdi.

Kolaykolay kurucusu Erdem Cırık içerik sektörünün en riskli sektörler içerisinde yer aldığını belirterek, “Kendi içinde bulunduğum sektör için yorum yapmak istiyorum. Yazarların saatlerce uğraştığı makaleleri yapay zeka saniyeler içinde yazabiliyor. Doğruluk konusunda bir araştırma yapılmadan bu veriler internete dağılıyor. Aslında baktığımızda bu çok tehlikeli bir durum, ancak tasarruf etmek için bu araçlar kullanılarak içerikler üretiliyor. Eğer böyle giderse yapay zeka insanları işinden edecek” dedi.

OpenAI’in yapay zekası ChatGPT’nin tamamen özgün içerikler üretebildiğini, sadece birkaç komut ile hemen hemen istenilen her konuda içeriği üretebildiği bilgisini veren Cırık, “Hatta bu robotlar sizin bilgisayarda ki günlük işlerinizi, ödevlerinizi yapabiliyor. İşi birazcık abartırsanız bir film senaryosu yazarı, psikolojik bir danışman, her dakika soru sorabileceğiniz bir arkadaş olarak bile kullanabilirsiniz. Bu gelişme süreci ile birlikte yapay zekanın, binlerce kişinin işini devralacağını gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

OpenAl tarafından üretilen DALL-E 2 yapay zekasının sanat alanında etik sayılmamaya başlandığını iddia ederek, “Grafikerlerin, ressamların, çizerlerin, mimarların kısacası bir çok sektörün işlerini de DALL-E 2 yapay zekası yapabiliyor. Basitçe anlatmak gerekirse, uygulamaların arayüzüne bir komut girmeniz bekleniyor. Bu komutları vererek istediğinizi yaptırabilirsiniz” diye konuştu.

Kaliteli ve güvenilir içeriğe ulaşmanın gün geçtikçe zorlaştığını savunarak, “Yapay zeka sistemleri önceden belirlenmiş içerikleri tekrardan işleyerek sunan bir sistem. Çok kişi kullandığı için sistem tıkanarak saçmalayabiliyor, ancak doğru ya da yanlış bilgi verdiği şu anlık meçhul. Eğer kontrol altına alınmazsa yanlış bilgiler yayabilir. Neredeyse İnternet’te ki tüm veriler uzmanları tarafından yazılmıyor, bu durumda sağlıktan tutun da, bir oyunun nasıl oynandığı bile yanlış işlenebilir. Bu da milyonlarca kişilik kitlelere kolaylıkla yayılır” dedi.