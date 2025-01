Kocaeli’de üniversite öğrencilerinin yapay zeka ve geleneksel yöntem üzerine yaptığı çalışmanın sonuçları dikkat çekici oldu. Yapay zekâdan öğrenme konusundaki başarının hızla artığını söyleyen KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Öğretmenler artık bilgi aktaran değil yönlendirici göreve dönüşüyor" dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), yapay zeka ve geleneksel yönteme dair çalışma gerçekleştirdi. Deney, iki grup arasında deneme yoluyla ilerletildi. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulundu. Son yıllarda yapay zekanın yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Elmas, "Son yıllarda her konu üzerinde yıkıcı bir etkisi olan yapak zekâ konusunda hem ülkemizin hem de Yükseköğretim Kurulu’nun da hedefleri doğrultusunda tüm üniversiteler hızla çalışma yapıyor. Bu doğrultuda biz de üniversite olarak bu konunun uzağında kalmadık. Bu konunun tam içine girerek baştan beri tüm öğrencilerimize yapay zekâ sertifikası, hocalarımıza, tüm ekibimize yapay zekâ kursu verdik. Her derse yapay zekâ dersini zorunlu tutarak her ay hocalarımız ve öğrencilerimizle toplantı yaparak bu konunun yükseköğretimin her kademesinin içinde bulunmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yapay zekâdan öğrenme konusundaki başarı hızla artıyor"

Yapılan çalışmaların sonuçlarını görebilmek için sınav yaptıklarını belirten Elmas, "Bu doğrultuda da en son bir çalışma yaptık. Öğrencilerimizin bir kısmını 2 haftalık süreçte yapay zekâ ile konuyu anlattık, bir kısmı ise sınıfa gelerek dersi öğrendi. Daha sonra öğrencilerin hepsini toplayarak 3 ayrı derste bir deneme yaptık. Denemenin sonuçlarında şunu gördük ki yapay zekâ ile hoca arasındaki makas gittikçe daralıyor. Yapay zekâdan öğrenme konusundaki başarı hızla artıyor. O bakımdan bu hepimize yükseköğretimin tüm alanlarına tüm çalışanlarına da önemli bir örnek olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler artık bilgi aktaran değil yönlendirici göreve dönüşüyor"

Konuşmasını sürdüren Elmas, "Bu çalışmaların özeti şu. 3-4 sene sonra tüm mesleklerde, işlerde, eğitim ve öğretimlerde bunun yıkıcı bir etkisi olacak ama ne olacağını şu anda kimse de kestiremiyor. Bunları ancak deneyerek ve paylaşarak ilerleyebiliriz. Biz de bir örneğimizi yaptık. Bunu da paylaşıyoruz. Burada öğretmenlerin rolü aslında ortadan kalkmıyor, rolleri değişiyor. Öğretmenler artık bilgi aktaran değil yönlendirici göreve dönüşüyor. Bu durumda hocaların rolü daha fazla artıyor çünkü yapay zekâ belki de bazı alanlarda farklı yönlere doğru kişileri götürebilir ve buralarda bunları bilecek ve anlayacak bilge insanlara ihtiyaç var. Yapay zeka kullananların temel bilgilerinin o alanda çok çok iyi olması lazım" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka zaman kazandırdı"

Çalışmaya katılan Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Yaren Erduğan yapay zekanın kendilerine zaman kazanma açısından daha faydalı olduğunu belirterek çalışma deney hakkında bilgi verdi, "Yapay zekâyı kullanarak bu dersi alanlar ve geleneksel yöntemi kullanarak dersi alanlar olmak üzere iki gruba ayrıldık. Yapay zekayı alan grup öğrencileri öğleden sonraki derslere katılım göstermediler ve bunu yapay zekâ dersleri üzerinden derslerine katılım sağladı" dedi.

"Biz öğrenmek istediğimizi söyledik o da bize notlar çıkarttı"

Nasıl çalıştığını dile getiren Yaren Erduğan, "Biz öğrenmek istediğimiz kısımları yapay zekâya anlattık ve bu sayede de yapay zekâ bize notlar çıkarttı. Notlarda ise önemli kısımlar diye bir bölüm vardı. Öğrenmek istediğimiz ve eksik olduğumuz kısımları yapay zekâya öğrettiğimiz, ne istediğimizi aktardığımız zaman o bize listeler halinde açıkça ifade etmişti. Aslında bakacak olursak yapay zekâ bir tık daha iyi diyebilirim. Çünkü bize vakit tasarrufu sağladı. Biz nasıl anlamak istediğimizi ona öğrettiğimiz zaman bize güzel bir şekilde açıkladı ve hocalarımızla teyit ettiğimiz zaman doğruluğunu yüzde 95’ kadar onayladılar" diyerek konuşmasına son verdi.