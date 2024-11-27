‘Arabesk’in Babası’ olarak bilinen Müslüm Gürses’in yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulmuş albüm piyasaya çıkıyor.

11 sene önce hayatını kaybeden ‘Arabesk’in Babası’ olarak bilinen Müslüm Gürses’in sesi, yapay zeka ile sevenleriyle buluşuyor. Gürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenerek hafızalara kazınan 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak.

Tüm yasal hakları alınarak gerçekleştirildiği belirtilen ‘Eskisi Gibi’ albümü Epic Yapım tarafından hazırlandı. Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralıkta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.