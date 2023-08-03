Yaşar Üniversitesi’nin genç iletişimciler tasarımlarında yapay zeka kullandı, bu sayede 278,4 kilogram karbon ayak izini önledi ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Ayşe Ertuğrul ve Sera Atmaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen ’Sıfır-Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi’nde tasarladıkları poster ile mansiyon ödülü aldı. Öğrenciler, İç Anadolu’daki yöresel giyimli bir kişinin, Antalya’da yetişen ejder meyvesi yediği fotoğrafı çekmek için 278,4 kilogram karbon ayak izi üretmek yerine, posteri yapay zekayla hazırlayarak çevreye zarar vermemiş oldu.

“Çevreye dost bir alternatif bulduk”

Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Ayşe Ertuğrul ve Sera Atmaz, Ankara’da düzenlenen etkinlikte yaptıkları tasarımla, 20’den fazla öğrenci arasında dikkat çekti. İki günlük kampın sonunda poster tasarımı yapan Ayşe ve Sera, yapay zekayla yaptıkları tasarım sayesinde 278,4 kilogram karbon salınımı yapmayarak iklim değişikliğine katkı sağladı. Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tülay Görü Doğan ve Dr. Öğretim Görevlisi Simge Gökbayrak’ın danışmanlığını yaptığı proje ile mansiyon ödülüne layık görülen öğrenciler şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik ve üreticilikleri bir araya geldiğinde gerçekten etkileyici sonuçlar elde edebiliyoruz. İçerik üreticileri ise her gün daha dikkat çekici içerikler üretmek için üreticiliklerini zorluyor. İç Anadolu’nun mistik atmosferinde ejder meyvesi yiyen yöresel giyimli bir amcamızın bu yaşadığı yere ve yaşam alışkanlıklarına uzak, absürt görselini yapay zekanın gücüyle ürettik. Bu fotoğrafı geleneksel yöntemlerle çekmek için ejder meyvesinin yetiştirildiği Antalya’dan İç Anadolu’daki bir kent olan Yozgat’a gelmenin karbon maliyeti 122,7 kilogram. İzmir’de bulunan bir içerik üreticisinin Yozgat’a gelmesinin karbon maliyeti 155,6 kilogram. Sonuç olarak, bu fotoğrafı yapay zeka ile üretmek yerine geleneksel yöntemlerle fotoğraflamak 278,4 kilogram karbon salınımı üretecekti. Ancak yapay zekaya başvurarak çevreye dost bir alternatif bulduk. Artık içerik üreticileri olarak, üretimimizi sınırlamadan dünyamızı koruma fırsatına sahibiz. Bu afiş, ilham verirken aynı zamanda sürdürülebilirliği ön plana çıkarıyor."

Tülay Görü Doğan: “İklim değişikliği hepimizi yakından ilgilendiriyor”

Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tülay Görü Doğan ise "İklim değişikliği konusu hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Bölüm olarak bu tür öncelikli konuları önemsiyoruz. Bu konuları yeni medya teknolojileriyle ilişkilendirerek topluma yararlı ve farkındalık oluşturabilecek her tür projenin içinde yer almaya çalışıyoruz. Sık sık sektörle bir araya gelerek hem bölümdeki derslerimizle hem de dış etkinliklerle zenginleştirmeye ve farklılaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.