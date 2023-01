Gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan yapay zekâ kullanımının grafik tasarım işlerine kolaylık sağlayacağı, ancak istihdamı düşürebileceği öngörülüyor.

2022 yılında yapay zekâ teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Son zamanlarda çıkan bazı yazılımlar aracılığıyla sadece birkaç kelime yazarak resim oluşturmak bile mümkün hale geldi. Bununla beraber bazı yapay zekâ yazılımları sayesinde logo, afiş ve kartvizit gibi grafik tasarımcılara ihtiyaç duyulan işleri vatandaşlar kendileri yapmaya başladı. Yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması “grafik tasarım mesleği zarar görür mü” sorusunu akıllara getirdi.

“Yapay zekânın grafik tasarımcılara olumlu etkisi olacağını düşünüyorum”

Eskişehirli grafik tasarımcısı Mehmet Odabaşı, yapay zekâ kullanımının işleri hızlandıracağını söyledi. Yapay zekâdan esinlenerek güzel işler çıkartılabileceğini kaydeden Odabaşı, “Yapay zekânın bize önemli etkileri olur, çünkü grafik tasarımcılar bazen hasta olabiliyor, işe gelemeyebiliyor ve üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Böyle durumlarda yapay zekâ birden fazla örnek çıkarttığı için onlardan esinlenerek ve onları düzenleyerek daha güzel işler çıkartılabilir. Bunun işleri hızlandıracağını ve her yönden olumlu etkisi olacağına inanıyorum” dedi.

“Bazı müşteriler para vermek vermeyi istemiyorlardı”

Vatandaşların yapay zekâ aracılığıyla tasarım işlerini kendilerinin yapmasının sektöre zarar vermeyeceğini düşünen Odabaşı, insanların tasarım yapmanın zorluğunu tecrübe ettikten sonra grafik tasarımcılara daha fazla değer verebileceğini söyledi. Vatandaşların, bir grafik tasarımcının yaptığı kalitede işi yapay zekâ ile yapamayacaklarına değinen Odabaşı, “Sektörde ayırdığımız bazı müşteri sınıfları vardı. O sınıftaki müşterilere iş yapmak gerçekten zordu, para vermek istemiyorlardı. Zaten bu müşteriler direkt olarak yapay zekâyı kullanırlarsa sektör daha da gelişir diye düşünüyorum. Çünkü en azından bu işin ne kadar vakit aldığını ve ne kadar emek istediğini kendileri tecrübe etmiş olurlar. Bir tasarımcının yaptığı tasarımları kendileri yapay zekâdan yapamayacakları için bu işin ne kadar emek istediğini görüp, grafik tasarımcılara daha çok değer verebilirler” ifadelerini kullandı.

“Bir firma 10 tasarımcı çalıştıracağına 4 tasarımcı çalıştırır”

Yapay zekânın grafik tasarımcılara verebileceği zarardan bahseden Odabaşı bir rekabet ortamı oluşacağını belirtti. Rekabet ortamının sektörü ve kişileri geliştireceğini ancak kendini geliştiremeyen kişilerin bu mesleği devam ettirmekte sorun yaşayabileceğinin altını çizen Odabaşı şöyle;

“Yapay zekânın grafik tasarımcılara zararı şöyle olur, bir firma 10 tane grafiker çalıştıracağına 4 grafiker çalıştırır çünkü işler daha hızlı olur. Daha az zamana daha çok iş yapılabilir. Tabii grafikerler burada daha inovatif ve daha özgün olmak zorundalar. Sonuçta bir yarışa girmiş olacaklar. Yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasını bu şekilde düşünüp kendilerini geliştirirlerse her zaman kazanırlar. İnsanoğlu rahat bir ortamı sevdiği için kendini her zaman konfora bırakıyor, iş çıkmıyor. Ben yapay zekânın rekabet ortamı oluşturacağına, bu rekabet ortamının sektörü ve kişileri geliştireceğini, gelişemeyenleri de eleyeceğini düşünüyorum.”

“Sanal evren çıkınca bir sürü tasarıma ihtiyaç olacak. Grafik tasarımcıların işleri azalmıyor, artıyor”

Tasarımcıların tıkandığı noktalarda yapay zekânın fikir verebileceğinden bahseden Eskişehirli grafik tasarımcısı Mehmet Odabaşı, ilerleyen zamanlarda kendisinin de yapay zekâdan destek alabileceğini ifade etti. Yapay zekâya rağmen çalışana her zaman iş olduğuna dikkat çeken Odabaşı, “İlerleyen zamanlarda ben de yapay zekâ kullanmayı düşünüyorum. Bazen insanlar tıkanabiliyorlar. Böyle durumlarda yapay zekâ çok faydalı olabilir, ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Fırsat bulduğumda yapay zekâyı detaylıca inceleyeceğim. Tabii yapay zekâ tarafından yapılan tam olmamış tasarımlar da var ama fikir açısından bizlere yardımcı olabilir, bir kolaylık sağlar. Böyle bir durumda ne olur, firmalar 10 kişi çalıştırmak yerine 4 kişi çalıştırır. 4 kişi için konfor olur ama diğer 6 kişinin kendisine başka bir sektör bulması gerekebilir. Bu da sektörün gelişimi için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Sektör daralmaz çünkü sektör geliştikçe farklı alanlar da açılıyor. Metaverse (Sanal Evren) çıkıyor, bununla beraber bir sürü tasarıma ihtiyaç olacak. Aslında tasarımcıların işi bitmiyor, daha çok artıyor. Teknolojinin gelişmesi bir yandan işleri azaltacakmış gibi gözükse de farklı kapılar açılıyor. Çalışana her zaman iş var” dedi.

“Yine de kendi özel tasarımlarımı yapmayı tercih ederim”

Grafik tasarımcı olmayı düşünen ve yapay zekâ sebebiyle endişe duyan öğrencilere tavsiyede bulunan Odabaşı çabalayan kişilerin her zaman her yerde iş bulabileceğini ve para kazanabileceğini söyledi. Teknoloji geliştikçe yeni iş alanları açıldığını kaydeden Odabaşı, “Şu an için yapay zekâyı detaylı bir şekilde deneyimlemedim ama tabii ki kendi özel tasarımlarımı yapıp bana daha farklı sonuçlar vermesini isterim. Eskiden okullarda bilgisayar dersi vardı. Bilgisayar kullanmak için insanlar kurslara giderlerdi ama günümüzdeki çocuklar annelerinin karnında çıktığı gibi bilgisayar kullanmayı öğrenerek hayata başlıyorlar. Teknoloji geliştikçe yeni iş fikirleri açılıyor. Grafiker olduktan sonra, bu işi deneyimledikten sonra teknolojiye göre ilgi alanınızı belirleyip, kabiliyetinizi kullanarak farklı ve güzel işler yaparak daha çok para kazanabilirsiniz. İnovatif olup kendini geliştiren insanlar mesleğin daralmasından korkmasınlar. Çabaladıkları sürece her zaman her yerde iş bulabilirler ve para kazanabilirler” ifadelerini kullandı.