Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde, Yapay Zekâ Fabrikası tarafından düzenlenen En İyi 100 ‘Yapay Zekâ Girişimi ile Yatırımcı Ekosistemi Buluşması’nda girişimciler, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyası bir araya geldi.

Türkiye İş Bankası bünyesinde yer alan kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zekâ Fabrikası tarafından, girişimcilerin yenilikçi çözümlerini tanıtmalarına ve başarı hikâyelerini anlatmalarına olanak tanımak amacıyla ‘En İyi 100 Yapay Zekâ Girişimi ile Yatırımcı Ekosistemi Buluşması’ gerçekleştirildi.

Türk kurucuların liderlik ettiği dünyadaki en iyi 100 yapay zekâ girişiminin sahne aldığı etkinlik ile sektörün global ölçekte büyümesine ve Türkiye’nin bu alandaki gücünün artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

“Yapay zekânın dönüştürücü gücüne ve finans sektörüyle güçlü bir bağı olması gerektiğine inanıyorum”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yapay zekânın dönüştürücü gücüne ve finans sektörüyle güçlü bir bağı olması gerektiğine duyduğu inancı dile getirerek, bu alandaki değer zincirini üniversitelerden başlattıklarını, bu amaçla 5 yıl önce Koç Üniversitesi ile bir Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi açtıklarını söyledi. Üniversitelerde üretilen bilimin girişimcilere ulaşmasını önemsediklerini, bu nedenle Yapay Zekâ Fabrikası’nda destek verilecek girişimlerin mutlaka bir akademisyen (Chief Science Officer) barındırması şartını getirdiklerini söyleyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üçüncü halkada yapay zekânın KOBİ ve işletmelerle buluşmasını arzuladığımız için İş Bankası’nın 17 milyonluk müşteri portföyünü bu girişimlere açıyoruz. İşletmelerin bu teknolojileri kullanarak dijital ve yeşil dönüşümlerini tamamlamasını arzu ediyoruz. Bu girişimler üzerinden yapılacak yatırımın süresi 18 ay ise 18 ay ödemesiz; verimlilik artışıyla beraber yatırımın geri dönüşü 10 yıl ise 10 yıl vadeli bir ödeme planıyla bu dönüşümün finansmanını sağlıyoruz. Bankaların ve finans kuruluşlarının rolünün hem bu ekosistemin oluşturulmasına destek olmak hem de bu girişimlerin başarılı olması için ekosisteme yatırım yapmak, başarılı girişimlerin gelişmesine imkân sağlayacak bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmak ve sonrasında bu teknolojilerin geleneksel sanayi kuruluşlarıyla buluşmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz.”

Hakan Aran, henüz kuruluşunun üzerinden 2 yıl geçmemiş olmasına rağmen Yapay Zekâ Fabrikası’nın veri tabanına 2.294 yapay zekâ girişiminin kaydedildiğini; bugüne kadar yatırım yapılan 23 girişimin toplam piyasa değerinin 703,4 milyon dolara ulaştığını anlattı. “Henüz tohum aşamasında keşfedilen bu girişimlerin radara girip ekosistemin parçası olmasını, bu değerlemeye ulaşmasını ve yüzde 90’ının yurtdışına ilk satışlarını gerçekleştirmesini başlangıç için çok kıymetli buluyorum” dedi.

“En iyi uygulamalar dediğimiz kurallar ve davranışlar oluşturması gerekiyor ki ekosistem güzel çalışabilsin”

Oxford Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü Prof. Pınar Özcan, uzun süredir pek çok sektörde toplanan verilerin artık yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileriyle birlikte insanların hayatını güzelleştirebilecek etki oluşturmaya başladığını belirterek, “Hayatımızın her alanında kişisel ve şirket verilerini kullanarak çok daha farklı, çok daha demokratik ve herkesin bilgileriyle çok daha iyi bir hayat yaşayabileceği bir noktaya doğru gidiyoruz” dedi.

Birçok girişimin hayatına çok iyi, ileri bir teknolojiyle ancak veri ihtiyacıyla başladığını söyleyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Girişimlerin verilere ulaşabilmesi ve yapay zekâ algoritmalarını eğitebilmeleri çok önemli. Burada büyük şirketler aynı zamanda ortak olarak yer alabilir. Büyük şirket ve yapay zekâ girişimcileri arasındaki ortaklıklar çok ileri boyutlara gelebilir. Ancak verinin nasıl kullanılacağı, bu konudaki yasalar, veri sızıntısı durumunda neler olacağı gibi birçok önemli sorunun cevabının bulunması lazım. Girişimciler bu soruların cevaplarını tek başlarına bulmaya çalışırlarsa çok zorlanırlar. Bu yüzden üniversiteler, büyük şirketler, yatırımcılar, hızlandırıcılar ve tüm ekosistemin bir araya gelip bir takım best practice (en iyi uygulama) dediğimiz kurallar ve davranışlar yaratması gerekiyor ki ekosistem de güzel çalışabilsin.”

“Gerçek hikayeler ve somut deneyimlerin aktarıldığı bir etkinlik”

Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu, İş Bankası’nın 100. yılını geride bırakması vesilesiyle 100 yapay zekâ girişimini odağa alan bir buluşma gerçekleştirmeyi istediklerini belirterek, “Türk ekosisteminden çıkmış önde gelen 100 girişimi bir araya getirmeyi; o girişimlerin yolculuklarının, başarı hikayelerinin, neleri doğru şekilde yaptıklarının, nerelerde hata yaptıklarının, engelleri nasıl aştıklarının, zorlukları nasıl çözdüklerinin anlatılmasını amaçladık. Böylece gerçek hikayeler ve somut deneyimlerin aktarıldığı bir etkinliği hayal ettik” dedi.

Kolektif hareket etmenin önemine işaret eden Karakullukçu, “Bu etkinlikte sadece girişimciler ile girişim sermayesi ekosistemi bir araya gelmiyor. En önemli üniversitelerinin yapay zekâ kulüplerinde yer alan; ileride kendileri de girişimci olacak ya da bu girişimlerde yetenek olarak yer alacak parlak öğrenciler de burada. İş dünyasının seçkin temsilcileri de aramızda. O yüzden girişimlerimiz için buradan bol bol müşteri ve yetenek çıkmasını; bol bol yatırım ve fon bulunmasını diliyorum” diye konuştu.

“Çeşitliliğe önem verdik, yurtdışındaki Türk girişimcileri de dahil ettik”

Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken de, 100 girişimin nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verdi. Çeşitli girişim sermayesi fonlarının desteğiyle 100’lerce girişimi içeren bir liste oluşturulduğunu, daha sonra tüm girişimlerin yapay zekâ yetkinliklerine göre değerlendirildiğini söyleyen Erken, çeşitliliğe önem verdiklerini bu amaçla farklı boyutlardan, farklı sektörlerden girişimlerin dahil edildiğini belirtti. Aynı zamanda yurtdışındaki Türk girişimcileri de kapsadıklarını ifade eden Erken, 100 girişim arasında bir sıralama oluşturulmadığını vurguladı. Erken, bunun dışındaki kriterlerin ise girişimcilerin yetkinliği, vizyonu, bulundukları pazarın rekabet şartları, ölçeklenebilir iş modelinin varlığı gibi yatırım kararlarında dikkate alınan unsurlar olduğunu aktardı.

“Türkiye’nin teknoloji yarışında yer alması için güçlü bir ekosistem önemli”

Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı Barış Özistek ise, dönüştürücü bir teknoloji olan yapay zekânın tüm dünyada girişimlere yapılan yatırımların önemli bir bölümünü aldığını belirterek, 2024’te Amerika’da girişimlere yapılan toplam yatırımın 209 milyar dolar olduğunu, bunun yüzde 46’sının yapay zekâ girişimlerinin aldığını; tüm dünyada yatırımların yüzde 35’inin ise yapay zekâya yapıldığını söyledi.

Yapay zekânın aynı zamanda çok ciddi yetenek de çektiğini ifade ederek, “Türk girişimler için hem finansman hem de yetenek anlamında muazzam rekabetçi bir global piyasadan bahsediyoruz. Tüm girişimler farklı endüstrileri dönüştürmeye çalışıyor ve bunu müthiş beşeri ve finansal kaynaklarla yapıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bu teknoloji yarışında ön sıralarda yer alabilmesi için güçlü bir ekosistem olmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.