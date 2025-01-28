Yapay zeka alanında liderliğiyle bilinen ChatGPT, Çin’in yeni uygulaması DeepSeek’in hızlı yükselişiyle güçlü bir rakip kazandı. DeepSeek, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak sektörde dengeleri değiştirirken, teknoloji hisselerinde de düşüşler yaşanmasına neden oldu.

DeepSeek, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin’de App Store’da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. DeepSeek, diğer yapay zeka uygulamalarına göre çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni yapay zeka modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta tanıttı. Bu yenilikçi model, büyük teknoloji şirketlerinin benzer projelere ayırdığı bütçelerin çok daha altında bir maliyetle hayata geçirildi.

Nvidia’nın hisseleri DeepSeek uygulamasından sonra değer kaybetti

Cuma günü 142,62 dolardan işlem gören ABD merkezli çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri, 118 dolara kadar düştü. Çip devinin hisse fiyatındaki günlük kaybı yaklaşık yüzde 17’i buldu. Nvidia’nın hisseleri, Mart 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşarken, şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.