Yapay zeka destekli global entegrasyon çözümü ShopiVerse 20 milyon TL yatırım aldı. Bu yatırım, ShopiVerse’ ün global pazarda büyümesini hızlandırma ve markalaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

ShopiVerse, Ağustos 2023’te Fonbulucu platformu üzerinden 20 milyon TL’lik tohum yatırımını başarıyla tamamladı. Bu yatırım, ShopiVerse’ün global pazarda büyümesini hızlandırma ve markalaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

ShopiVerse: Yapay zeka ile geleceği şekillendiriyor

Global e-ticaretin hızla büyüdüğü dönemde, ShopiVerse adını global pazarlarda duyurmaya hazırlanıyor. Sınır ötesi e-ticaretin öncüsü olarak, iş dünyasına devrim niteliğinde çözüm sunan firma, yapay zeka tabanlı entegrasyon yazılımı, işletmelerin karmaşık e-ticaret ekosistemini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Global pazaryerleri, lojistik firmaları, ERP sistemleri, e-ticaret depoları ve e-ticaret altyapılarını mükemmel bir uyum içinde birbirine entegre ederek işletmelere rekabet avantajı sağlıyor. Tek bir panel üzerinden kolayca erişilebilen veriler sayesinde, işletmeler hızlı kararlar alabiliyor ve yönetim süreçlerini yürütebiliyor. Yapay zekâ tabanlı altyapısı, ShopiVerse’ü global pazardaki diğer çözümlerden ayıran özellik olarak ortaya çıkıyor.