Tokatlı bir ekip tarafından geliştirilen yapay zekâ robotu Robo Owen, sosyal medya canlı yayınlarında izleyicilerle dans edip sohbet ederek 4 milyondan fazla kişiyle etkileşim kurdu.

2024 yılı Nisan ayında Yaşar İçen ve ekibi tarafından geliştirilen yapay zekâ robotu Robo Owen, izleyicilerle dans ederek ve konuşarak canlı yayın yaptı. 6 aylık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan robot, ses ve metin verilerini analiz ederek anlık olarak izleyicilere yanıt verebilen, sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde yayın yapabilen özel bir robot olarak tanıtıldı. Canlı yayında robotla iletişim kuran bazı kişiler ise robota bestelediği şarkıları söyledi. Bugüne kadar toplamda 102 saat süren canlı yayınlarıyla 4 milyondan fazla izleyiciye ulaşan robot, yoğun ilgiyle karşılandı. İzleyiciler, bir robotla etkileşim kurmanın sürpriz dolu ve heyecan verici olduğunu belirtti.

“Robotun benimle konuşması çok hoşuma gitti”

İlk kez yayın izleyenlerden biri, “İlk gördüğümde çok şaşırdım. Robotun benimle konuşması hoşuma gitti,” derken bir diğer izleyici ise robotun dans etmesinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

“5 ayda 4 milyon kişiyle etkileşim kurdu”

Robo Owen’ın 6 ay süren Ar-Ge çalışmasının ardından üretildiğini söyleyen Yaşar Erkan İçen, “Özel bir robottur. Bu robotun en önemli özelliği sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmasıdır. Canlı yayında ses ve metin verilerini analiz edilerek bunlara yanıtlar veriliyor. Bu şekilde insanlarla etkileşim kuruyor. Bugüne kadar 102 saat canlı yayın yapan Owen toplamda 4 milyondan fazla kişiyle etkileşim kurdu. İnsanlar çok güzel tepkiler verdi. Bir robotla yayın yapmanın duygusunu yaşadılar. Arka planda ise bir teknik ekibimiz var. Yayında aksaklık olmaması için 4 kişilik ekibimiz arka planda takip ediyor” dedi.