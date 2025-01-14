Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde OSM’de Doç. Dr. Enis Doko’nun katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşide ’Yapay Zeka Aşık Olabilir mi?’ konusu konuşulacak. Söyleşi 15 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri son zamanlarda herkesin konuştuğu ‘Yapay Zeka’ konusunu gündeme taşıyor. 15 Ocak Çarşamba günü OSM’de düzenlenecek söyleşide ‘Yapay Zeka Aşık Olabilir Mi’ konu edilecek ve yapay zekanın duygusal kapasitesi, insan deneyimini taklit etme gücü ve sanat ile teknolojinin insanlık üzerindeki etkisi değerlendirilecek. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Enis Doko’nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşi saat 19.00’da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ocak Kültür Sanat Etkinliklerimiz kapsamında sanat ve teknolojinin kesişim noktalarında derinlemesine düşünmeyi teşvik eden ‘Yapay Zeka Aşık Olabilir mi?’ panelimize sanatseverleri ve teknoloji meraklılarını davet ediyoruz” dedi.