TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojilerinin yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da kökten değiştirecek bir güç olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, komisyon başkanlığı ve divan için seçim yapıldı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez Başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Komisyon Sözcüsü, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise Katip Üye seçildi.

Milletvekili Dönmez, kendisini bu göreve layık gören milletvekillerine teşekkür ederek, yapay zekanın sadece bir teknoloji değil insanlığın geleceğini şekillendiren bir güç haline dönüştüğünü ifade etti.

Yapay zekanın pek çok alanda hayata dokunan çözümler sunduğunu belirten Dönmez, "Artık yapay zekaya, 'teknolojik bir gelişme' değil, aynı zamanda 'toplumsal bir dönüşüm' de diyebiliriz. Yapay zeka bizlere sadece fırsatlar sunmuyor, beraberinde bazı riskleri de barındırıyor. Önümüzde algoritmik ayrımcılık, veri gizliliği ve ihlalleri, iş gücü kaybı ve etik sorunlar da tartışılmalıdır. Yapay zeka teknolojileri yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da kökten değiştirecek bir güç olarak gözüküyor. Bizler bu değişime hazır olmak ve geleceği şekillendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek durumundayız. Yapay Zeka Araştırma Komisyonumuz, sadece bu teknolojileri düzenlemek için değil, aynı zamanda ülkemizin bu alanda gelişimini sağlamlaştırmak adına atılacak büyük bir adımdır." diye konuştu.

Kamu kurumları ve üniversitelerde yapay zekaya ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, yapay zekanın diğer teknolojilerden farklı olduğunu belirtti

Toplantıda, Komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri ile Komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşlar da ele alındı.