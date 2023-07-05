Adana’da balık popülasyonunun artırılması amacıyla denize bırakılan yüzlerce yapay resif, balık popülasyanunu arttırdı. Su altında oluşan yeni yaşam alanları su altı kamerasıyla görüntülendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Karataş Belediyesince yürütülen "Karataş Yapay Resif Projesi" çerçevesinde her biri 850 kilogram ağırlığında olan 400 resif, denizin 2 mil açığında belirlenen 4 noktada geçen Aralık ayında suya bırakıldı. Balıkçılığa ve ekonomiye büyük katkı sağlaması planlanan proje çerçevesinde su altında adeta yeni bir yaşam alanı oluştu. Balıkların yeni yaşam alanında yumurtalarını bırakmaya başladığı popülasyonunun da arttığı İhlas Haber Ajansı tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

Ekonomiye büyük katkı

Öte yandan oluşan yeni yaşam alanı bu seneki av sezonunda av yasağı bölge olarak ilan edileceği belirtildi. Böylelikle gelecek seneki av sezonunda daha fazla balık popülasyonunu oluşacak ve tutulan balıklar ekonomiye büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “Balık popülasyonunun azalmasıyla birlikte bu projeyi biz hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Bunun yanında dalış turizmini de geliştirmek istedik. Resifleri suyla buluşturduk ve orayı av yasağı bölge ilan edeceğiz. Bölgenin uzun vadede gelişmesi ve ilerleyen dönemlerde dalış turizmi ve av turizmi noktasında alan oluşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Topuz, bölgede daha önce olmayan bazı balık türlerinin de artık bölgeye geldiğini belirterek, “Şu anda ekonomik anlamda çok değerli balıkların bölgeye yerleştiğini gördük. Bu hayvanlar kendilerine güvenli bir yer arıyor. Bu balıkların bölgeye gelmesi ekonomik anlamda balıkçılarımıza katkı sunacak” ifadelerini kullandı.