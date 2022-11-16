Hatay’da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde balık neslinin yeniden canlanması ve çoğalması için İskenderun Körfezi’nin belli noktalarına ilk yapay resifler bırakıldı.

Hatay’da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde balık neslinin yeniden canlanması ve çoğalması için İskenderun Körfezi’nin belli noktalarına ilk yapay resifler bırakıldı.

Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi çerçevesinde İskenderun Balıkçı Barınağı’ndan tekneye yüklenen yapay resifler, İskenderun Körfezi’nde tespit edilen noktalara bırakıldı. Proje koordinatörü İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, proje ortakları İSTE Rektörü Prof. Dr Tolga Depci, İMEAK İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz ile Doğa ve Bilim Derneğine teşekkür etti. Prof. Dr. Turan, projenin Avrupa’da ikinci, Türkiye’de ise bir ilk olduğunun altını çizerek, “İskenderun Körfezi’ndeki deniz canlıları popülasyonlarını korumak, biyoçeşitliliği arttırmak ve dalış turizmini bölgede canlandırmak için bu proje hazırlandı” dedi.

İskenderun Körfezi’nde ve çevre sahillerde çok az sayıda doğal resif bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Turan, “Bunun yanında İskenderun Körfezi’nde ve çevre sahillerde hiç yapay resif bulunmamaktadır. Bu da bölge halkı, amatör balıkçılar ve özellikle dalış turizmi yapan kesim tarafından sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanında bilinçsiz ve bilimsel dayanağı olmayan, projesiz bir şekilde atılan resifler faydadan ziyade zararları bulunmaktadır. Biz de bu konuda bu talebi karşılamak ve bölgenin ihtiyacını gidermek üzere ilk olarak Amerika’da kullanılmaya başlayan ve giderek birçok dünya ülkesinde kullanımı artan resif toplarını Türkiye’de ilk olarak yapmayı amaçladık” diye konuştu.

Resif toplarının Avrupa’da sadece İspanya’da başarıyla projelendirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Cemal Turan, “Biz de İspanya’dan sonra Avrupa’da ilk olarak Türkiye’de denize atılacak olan resif topları oluşturduk. Bu anlamda Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi, Türkiye’nin diğer bölgelerine ve diğer Avrupa

ülkelerine model oluşturacak bir proje olması bakımından çok önemli bir projedir. Suya dayanıklı malzemeden uzun süren çalışma sonrasında 11 adet resif denizde belirlenen noktalara bırakıldı. Toplamda 60 adet belirlenen noktalara bunlar konulacak. Dalgıçların yardımı ile yerleştirilen resiflerin bir süre deniz altındaki durumları gözlenecek ve takibini sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.