Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri canlı çiçek düzenlemesini yerinde yaparak öğrendiler.

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri canlı çiçek düzenlemesini yerinde yaparak öğrendiler.

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi el sanatları alanı öğrencileri ve öğretmenleri canlı çiçek düzenlemesi nasıl yapılır, çiçek düzenleme sanatı ile ilgili modülü çocuklara daha etkili ve yerinde öğretmek amacıyla, çiçekçide örnek çalışma yaptılar.

Öğrenciler çiçek düzenleme çeşitlerini ve çiçek çeşitlerini ustasından yerinde öğrendiler.