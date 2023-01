Kahramanmaraş’ta 3 çocuk annesi Hatice Özen, "yapamazsın" dedikleri işin hem patronu oldu, hem de 8 kişiye istihdam sağladı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde 20 yıldır el sanatları ile uğraşan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Özen, hobi olarak başladığı sim sırma, seccade, nevresim, pike yapma işini gelir kapısını çevirdi.

Bu iş sayesinde hem çocuklarını okuttuğunu, hem de evine aldığını söyleyen Özen, "20 yıldır el sanatları ile uğraşıyorum. Daha önce evimde çalışıyordum. Hobi olarak uğraşıyordum. Bazı problemlerden dolayı bunu ticarete dönüştürdüm. Bazı firmalarla işbirliği yapıp, onlara el işçiliği yaptım. Hanımlara buradan önerim, yılmasınlar. Benim şu an evlerinde 8 tane çalışanım var. 8 kişi buradan ekmek yiyor hamdolsun bugünümüze. Ben burayı kurarken çok heyecanlıydım. Hatta eşim istemedi, 3 çocuk annesi olduğum için çocuklarla ilgilenmemi istedi. Ben ise bu işi yapacağımı söyledim. Bir kadın azimle isterse her şeyi başarabilir. Azim gösterdim, yılmadım, çabaladım. Bu süreçte tabi ki belirli sorunlar yaşadık. İnsan emek verdiği sürece de karşılığını alıyor. Şimdi kendi iş yerimdeyim. Kendi işimin patronuyum. Çok şükür işlerimiz de çok güzel. Bizler burada evlenen insanların her şeyini karşılayabiliyoruz. Sim sırma, seccade takımları, nevresim takımları, pike takımları el işçiliği üzerine ne ihtiyaçları varsa oluşturabiliyoruz" dedi.

Özen, "Hanımlar her zaman üretsinler. Üreten eller hiçbir zaman kötü gün görmeyecektir. Ben hanımlarım boş zaman geçirmelerine karşıyım. Ufaktan da olsa bir şeylerle uğraşmaları lazım. Yeter ki istesinler. İnsan içindeki güce sınır koymadığı sürece içindeki gücü görüyor. Ben 3 çocuk annesiyim ve bu süreçte çocuklarımı okuttum ve evimi aldım. Oğlumun biri öğretmen oldu. Bir kadın mutlaka altın bileziğini takmalı. Ben küçükken annem bana dikiş öğren, nakış öğren derdi ve ben anneme ne yapacağım derdim. Annem ise’ Öğren, duvar deliğine bırak, zamanı geldiğinde çıkarır kullanırsın derdi’ ve ben şu an bu işten ekmek yiyorum" ifadesini kullandı.