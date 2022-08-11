Malatya’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Malatya’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İddiaya göre, 9 Ağustos Salı Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir oto parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden 16 yaşındaki Umut S., F.A.’nın (16) elinde bulunan tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına alırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.