Düzce’de yanlış yola giren otomobil, sürücüsünün geri manevra yapmasıyla yaşlı adama çarptı.

Kaza, Güzelbahçe Mahallesi 1. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GL 8983 plakalı otomobil ile seyir halinde olan M.E., yanlış yola girdiğini fark edince cadde üzerinde geri manevra yapmaya başladı. Bu esnada yoldan otobüs durağına geçmek isteyen S.S.’yi (77) fark etmeyen otomobil yaşlı adama çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.