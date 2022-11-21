24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftasında yaptığı açıklamada “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur” dedi.

24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftasında yaptığı açıklamada “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur” dedi.

Dr. Yasin Yılmaz, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık çalışanları politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla 18 Kasım’ı içine alan haftanın Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası olarak belirlendiğini belirtti.

“Sağlığımız, dikkat etmemiz gereken en önemli yaşam desteğimizdir” diyen Yılmaz “Öncelik vermemiz gereken sağlıklı yaşam için, beden sağlığımızı korumak, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteye önem vermek, sigara ve alkol kullanımından uzak durmaktır. Hastalık durumunda ise dikkat etmemiz gereken birincil konu bilinçli ilaç kullanımıdır” ifadelerinde bulundu.

“İlaç kullanırken bunlara dikkat”

Antibiyotik direncinin, günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Yasin Yılmaz “Sağlık Bakanlığımızın çok önem verdiği ve halkı bilinçlendirme amaçlı yürüttüğü, destek bilgilendirmelerle hastaların ilaç kullanımlarında nelere dikkat etmeleri gerektiği, neden dikkat etmeleri gerektiği, sonrasında yaşanabilecek kötü durumların neler olduğu yönündeki açıklamalar, dikkate alınması gereken bilgilerdir. Yapılacak en ufak bir hata, geriye dönüşü olmayan problemlere sebep olabilir. Hastaların da ilaç kullanırken ilk olarak dikkat etmeleri gereken, her ilacın prospektüsünde de yazdığı üzere hastalar bir ilaç veya gıda takviyesi kullanmak istediklerinde mutlaka bir hekime danışmak zorundalar. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50’sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uygunluğunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına neden olmaktadır” dedi.

“Doktor reçete etmezse kullanmayın”

“Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır” diyen Yasin Yılmaz, “Akılcı antibiyotik kullanımı çerçevesinde antibiyotik kullanımında da son derece özen göstermeliyiz önerilen süreden daha az kullanımlar bakterilerin ilaca karşı direnç oluşturmasına ve antibiyotiğin tekrar kullanımı gerektiğinde aynı hastaya etkisiz olmasına sebep olmaktadır. Süre ve doz sıklığına uyulmaması tedavi sürecini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca hekim tarafından verilen ve kullanılan ilaçlar ve destek amacıyla alınan bitkisel ilaçlar aynı anda kullanıldığında oluşan etkileşimle, ilacın etkisi yok olabilir, azalabilir veya 2 – 3 katına çıkabilir. Doz atlamamaya ve ilacı hekimin önerdiği şekilde almaya özen gösterilmelidir. İlaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi tedaviye yönelik diğer ürünlerin bilinçsiz kullanımından kaçınılmalıdır” ifadelerinde bulundu.