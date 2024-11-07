Eskişehir’de yanlış anlaşılma yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Şair Fuzuli Caddesi’nde meydana gelen olayda, 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü Berkay K.’nin (22), yaya Ahmet Ş.’nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üstüne alınması üzerine tartışma çıktı. Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Ahmet Ş., Berkay K.’yi 2 yerinden bıçakladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayın ardından ağır yaralanan Berkay K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Ahmet Ş. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.