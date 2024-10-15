Adana’da bir şahsın, otobüse binen kadının telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, evinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 6 Ekim’de saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Hastaneden kontrolden çıkan Nurcan D., yolcu otobüsüne bindi. Otobüste yaşanan kargaşa sırasında Kadri Ö. isimli şahıs yankesicilik yöntemiyle kadının telefonunu çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çantasını açtığında telefonunu göremeyince çalındığını fark eden Nurcan D. durumu polise bildirdi. Olay yerine hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri sevk edildi. Hırsızlık polisleri güvenlik kameralarını inceleyerek Kadri Ö.’nün kaçtığı yeri belirledi. Evinde saklanan şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelinin 16 Aralık 2023 tarihinde de Ömer K.’nin aynı yöntem ile cep telefonunu çaldığı belirlendi. Yankesicilik yaptığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.