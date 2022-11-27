Bolu’nun Mudurnu ilçesinde semt pazarında fidan satarak geçimini sağlayan Muharrem Yıldırım’ın yanından ayırmadığı, satışa bile birlikte geldiği "Atlas" ismindeki köpeği kayboldu. Çok sevdiği köpeğini kaybeden Yıldırım, her yerde onu arıyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde semt pazarında fidan satarak geçimini sağlayan Muharrem Yıldırım’ın yanından ayırmadığı, satışa bile birlikte geldiği "Atlas" ismindeki köpeği kayboldu. Çok sevdiği köpeğini kaybeden Yıldırım, her yerde onu arıyor.

Düzce’de yaşayan Muharrem Yıldırım, yavruyken bakımını üstlendiği "Atlas" isimli köpeğiyle dost olmuştu. Onunla birlikte düzenli olarak Düzce’den Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki semt pazarına gelip fidan satan Yıldırım, Atlas’ı asla yanından ayırmıyordu. İkilinin yüz güldüren dostluğu geçtiğimiz günlerde haberlere de konu olmuştu. Kamyonun şoför koltuğuna konulan battaniyenin içinde uyuyan, müşterilerin de ilgi odağı olan Atlas, 4 gün önce Düzce’de kayboldu. Muharrem Yıldırım, her yerde çok sevdiği köpeği Atlas’ı arıyor.

"Yapılan haberlere bakıp bakıp ağlıyoruz"

Yıldırım, "4 gün önce beraber uyuduk. Sabah uyandığımda seranın içinde diğer köpekler vardı, onların peşine takıldı gitti" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan "Onun can dostu "Atlas"ı oldu" başlıklı haberi okuyup hüzünlendiğini anlatan Yıldırım, "Yapılan haberlere bakıp bakıp ağlıyoruz. Köpeğin daha ne marifetleri var. Ben motosiklete biniyordum, üstüne atlıyordu. Aklına gelmeyecek marifetleri vardı. Evi de biliyor, iş yerini de biliyor. Aramadığım yer kalmadı. 4 günden beri onu arıyorum" diye konuştu.