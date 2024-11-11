Antalya’da bir iş yerinin ikamet olarak kullanılan asma katında çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu. İçeride bir kişinin olabileceğinin söylenmesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri içerde kimseyi bulamadı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164 sokak üzerinde meydana geldi. Apartmandan yoğun şekilde yanık kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri birinci katta bulunan ikametten dumanların çıktığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler apartman sakinlerinin içerde birisinin olabileceğini söylemesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. İtfaiye erleri yoğun duman içerisinde dairede yaptıkları aramada kimseye rastlamadı.

Endişeyle izlediler

Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürülürken dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Apartman içerisini kaplayan duman ise ekipler tarafından tahliye edildi. Bu sırada apartman sakinleri ve çevredeki diğer apartmanlarda yaşayanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasını endişeli bakışlarla izledi.