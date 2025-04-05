Düzce’de sabah saatlerinde marketin klima motorundan çıkan yangın sonrasında 3 katlı bina küle dönmüştü. Vali Selçuk Aslan, yangınzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, mal sahiplerinden birinin "Depremden sonra ikinci darbeyi gördük" demesi yürekleri dağladı.

Olay, sabaha karşı Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, General Ziya Sokak üzerindeki markette klima motorundan yangın çıktı. Marketin iç kısmındaki alevler kısa süre içerisinde binayı sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen binadaki yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında 3 katlı binada hasar oluşurken, Vali Selçuk Aslan bölgeye giderek yangınzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. İncelemeler yapan Vali Aslan, ailelere devletin yanlarında olduğunu hatırlattı. Yangınzedelerden bir kadın Vali Aslan’a sarılarak, "Benim uşaklarıma sahip çıkın. Depremde benim 3 tane kızım yandı. Bu ikinci darbe oldu" ifadelerini kullandı. Selçuk Aslan ise, "Şükretmemiz gerekiyor. Can kaybımız yok. Malın hepsi yerine konulur. Devlet burada Düzceli hemşehrilerimiz burada. Sen endişe etme. Mal yerine konulur. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ oldukça ayağa kalkarız. Düşsek de kalkarız. Endişe etme" ifadelerini kullandı.

Yangında 3 katlı binanın zemin katında bulunan market ve 4 daire hasar aldı.