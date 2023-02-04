Erzincan Valisi Mehmet Makas, yangından zarar gören aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yangından zarar gören aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Refahiye ilçesine bağlı Kersen köyünde gerçekleştirilen ziyarette, yangın nedeniyle hasar gören yapıları ve araçları inceleyen Vali Makas, Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat’tan yangın esnasında ve sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çıkan yangında evi, samanlığı, ahırı ve araçları zarar gören Köy Muhtarı İrfan Düdükçü ile görüşen Vali Makas ve beraberindeki heyet, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ailenin barınma ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanacağını ve ayrıca aileye AFAD tarafından acil yardım ödeneği sağlanacağını kaydetti.