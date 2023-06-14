Türkiye’nin yangına en hassas bölgelerinin başında gelen Aydın’da arazi yangınlarını önlemek amacıyla inekler kullanılmaya başlandı. Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan yaklaşık 3 bin dönüm alan sahip Baltaköy Askeri alan, bölgedeki inekler sayesinde hem otlardan temizlendi hem de yangın riski de ortadan kaldırıldı.

Efeler ilçesine bağlı Baltaköy sınırları içerinde bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük askeri alanda 01 Temmuz 2019 yılında meydana gelen örtü yangınından sonra, her tarafı çevrili ve oldukça güvenli olan bölgenin yangına karşı koruması adeta ineklere havale edildi. Bu uygulama ile bugüne kadar hiçbir işe yaramayan ve temizliği için de ciddi iş gücü ve maliyet gerektiren alandaki otlar bir şekilde ekonomiye kazandırılırken, hem de alanın yangına karşı korunması da sıfır maliyetle sağlandı.

’İnekler yangınsavar olarak kullanılıyor’

Son yılların en büyük orman ve arazi yangınlarını yaşayan Ege Bölgesi’nde yangınlardan korunmak için önlemler alınsa da doğal yöntemlerden vazgeçilmiyor. Aydın’ın Efeler ilçesi kırsal Baltaköy Mahallesi’nde bulunan askeri mühimmat deposunun bulunduğu 3 bin dönümlük alan yangınsavar olarak tabir edilen inekler tarafından yangınlara karşı korunuyor. Güz aylarında köylüler tarafından askeri alana ücretsiz bir şekilde salınan inekler, meralık alandaki ot ve çalıları yiyerek temizliyor. Özellikle yaz aylarında kuru otların tutuşması sonucu yangınlar çıkarken, askeri alanda doğal yöntemler kullanılıyor. Baltaköy Mahallesi ve çevre köylerden getirilen inekler, özel izinle askeri alana salınarak, 3 bin dönümlük araziyi yangınlara karşı koruyor. Doğaya salınan inekler de bölgeyi otlardan temizleyerek hem besleniyor hem de adeta yangınsavar görevi görüyor.