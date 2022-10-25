Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarından sonra kurulan ve ilçenin sivil örgütlü en büyük arama kurtarma derneklerinden olan MAKE üyeleri AFAD ile birlikte tatbikat yaptı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarından sonra kurulan ve ilçenin sivil örgütlü en büyük arama kurtarma derneklerinden olan MAKE üyeleri AFAD ile birlikte tatbikat yaptı.

Tatbikat sunum ve eğitimlerini Marmaris Halk Eğitim Merkezi salonunda tamamladıktan sonra, İçmeler Mahallesi’nde ki kullanılmayan eski bir kampta yapılan tatbikata 22 Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE) ve AFAD ile SAR ekipleri katıldı. Tatbikatta hafif seviye temel arama kurtarma eğitimleri yaparak olabilecek bir afet durumunda ilk yardım, ilk müdahale konularını işleyen ekipler, amaçlarının ‘toplumda afet bilincinin yayılmasını sağlamak’ olduğunu belirttiler.

MAKE Derneğinin kurucu Başkanı Ali Yılmaz "Biz Marmaris yaşayanları olarak büyük yangın ve sel felaketleri atlattık, önceki yaz çıkan yangınlarda gönüllü olarak görev yaptık. Yangından sonra orada tanıştığımız arkadaşlarımız ile bir ekip kuralım dedik ve derneğimizi kurduk. Tamamen kendi imkanlarımız dahilinde hiç bir kurum ve kuruluştan destek almadan sel ve yangın ile mücadelelerde aktif görevler aldık. Doğa ve canlılar için el ele çıktığımız bu yolda elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağımıza emin olabilirsiniz. Ekibimiz sel, yangınlarda müdahale çalışmalarında etkin rol oynamıştır. İnsanlar ne kadar eğitimli olursa olsun bu şekilde eğitimler sayesinde mutlaka bilgilerini tazelemekte fayda vardır. Bu eğitimlere sadece dernek üyeleri değil bizlere talepte bulunmaları halinde tüm Marmaris halkı ücretsiz katılabilirler ‘’ diyerek eğitim veren AFAD ekibine ve destek verenlere teşekkür ettiğini belirtti.