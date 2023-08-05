Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangınlara karşı ilk müdahalede kullanılmak için 3 mahalleye su tankeri verdi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sofular, Narlısaray ve Erduası Mahallesi muhtarlarına su tankerleri törenle teslim edildi. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 ton kapasiteli ve tam donanımlı olduğu söylenen su tankerlerinin yangına hassas bölgelere verildiği, olası yangınlara daha erken müdahale için kullanılacağı belirtildi. Daha önce 29 mahalleye su tankeri verildiği ve bu sayının 32’ye çıkarıldığı ifade edildi. Sofular Mahallesi Muhtarı Şerif Yol, Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen ve Erduası Mahallesi Muhtarı Murat Sağlam su tankerlerini teslim aldı.

Teslim Törenine Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Başkanı Engin Keleş, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Macit Ocak, mahalle muhtarlarının yanı sıra personeller ve orman işletme şefleri katıldı.