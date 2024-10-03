Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personeline yönelik, Düzce Belediyesi İtfaiyesi tarafından yangın riskini azaltma ve çıkacak bir yangın durumunda yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayan eğitimde katılımcılara; çıkacak yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerileri anlatıldı. Gerçekleştirilen teorik bilgilendirmenin ardından eğitim, kontrollü olarak yakılan ateşin katılımcıların söndürme uygulaması ile sona erdi.