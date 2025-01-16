Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binanın 2. katında çıkan yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında elektrikli sobadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Yangın sebebiyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.