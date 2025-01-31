Bolu’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in aşçısı Faysal Yaver’in ifadesi ortaya çıktı. Yangını ilk görenlerden biri olduğunu söyleyen Yaver, "Yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 10 gün önce Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48’inin tedavisi tamamlandı. Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınan 28 kişiden 19’u tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

Yangının ilk çıktığı esnada kahvaltı hazırlamak için 4’üncü kattaki mutfakta bulunan aşçı Faysal Yaver’in de ifadesi ortaya çıktı.

"Zaten ilk biz bağırmaya başladık"

Tutuklu bulunan aşçı Faysal Yaver’in ifadesinde, "Yangını gördükten dışarı çıkana kadar ki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf Usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu. Yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık. Benim tek görevim, geceden sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır. Benim bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yoktur. Sadece yangını önce görenlerden biriyim. Zaten ilk biz bağırmaya başladık. Elimden geldiğince otelde çalışan görevlilere ve kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştım" dediği öğrenildi.