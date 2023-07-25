Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Gecesi’nin ardından evlerine giden basın mensupları yol kenarında çıkan yangını görünce yangını çekmek yerine söndürmeyi tercih ettiler. Kısa bir çekim yaptıktan sonra etrafta kimsenin olmadığını görünce yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden gazeteciler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Önceki gece Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’nin 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü çerçevesinde düzenlediği geceye katılan basın mensupları gecenin bitmesinin ardından mekandan ayrıldı. Gecenin yapıldığı mekana yakın bir bölgede dumanların çıktığını gören gazeteciler bölgeye giderek haberini yapmak yerine yangına müdahale etmeyi tercih etti. Araçlarından çıkardıkları yangın tüpleriyle yangına müdahale eden basın mensupları yoldan geçen araçları durdurarak yangın tüplerini aldı. Alevlerin yükselmesinin ardından ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahaleyi bırakmayan gazeteciler, 20 dakika boyunca yangını söndürmek için canla başla müdahale etti. Gazetecilerin fotoğraf ve video çekmek yerine yangını söndürmeleri vatandaşlar tarafından alkışlandı. Ardından itfaiye ekipleri bölgeye gelerek soğutma çalışmaları yaptı.

Yangına müdahale eden Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Av. Baran Akcan, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Gecesi’nden çıktıktan sonra yangını gördüklerini ifade ederek, "Gecemizden çıktıktan sonra Golf kulüp kavşağında yangını gördük. Arkadaşlarımızla beraber yangını söndürdük. Allah’a şükür ucuz atlattık" dedi.