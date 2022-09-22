Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, alevlerden kaçtığı tahmin edilen domuz sürüsü bir otelin bahçesine sığındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, alevlerden kaçtığı tahmin edilen domuz sürüsü bir otelin bahçesine sığındı.

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ile birlikte alevler gece boyunca etkisini devam ettirdi. Sabah saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Alevlerden kaçtığı düşünülen domuz sürüsü bölgedeki bir otelin bahçesine sığındı. Domuz sürüsü otel personeli tarafından verilen yiyecekleri yiyerek karınlarını doyurdu. Otel bahçesine gelen domuzlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.