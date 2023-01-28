Kırıklı köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ilerleyen alevlere orman işletmeye ait 2 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa orman işletme ekiplerince kurtarıldı. Su verilerek temizlenen kaplumbağa, yeniden doğaya salındı.

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