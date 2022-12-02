Mersin’de Eylül ayında çıkan yangın sonucu etkilenen 4 hektarlık ormanlık alanda, bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, yangından etkilenen ormanlık alanlarda fidan dikim etkinliği gerçekleştirerek, söz konusu bölgeyi yeniden yeşillendirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, 9 Eylül tarihine merkez Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesinde çıkan yangında etkilenen 4 hektarlık orman alanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı etkinlikte, Cumhuriyetin 100. yılı anısına bin 200 adet fıstık çamı ve 400 adet harnup olmak üzere toplam bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.