Milas’ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde bir ikamette yangın çıkmış, yangında evde bulunan 53 yaşındaki Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirmişti.

Yangında hayatını kaybeden Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen bugün Çomakdağ Kızılağaç Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle sakinleri, Dağdelen ailesinin akrabaları ve sevenleri katıldı.

Yangında 75 yaşındaki P.D. ile yaşamını yitiren Nurten Dağdelen’in kızı 17 yaşındaki P. D. ise yaralanmıştı. Yaralıların tedavileri devam ediyor.