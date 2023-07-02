Hatay’da 4 katlı evin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Saraykent Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Depoda çıkan yangın nedeniyle kısa sürede apartmanı duman sardı. Vatandaşlar bu durum karşısında hemen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler 25 kişiyi binadan tahliye ederken yangını da kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.