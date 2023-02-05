Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, karı-koca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, karı-koca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Serik’in Gebiz Mahallesi’nde meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, evde bulunan Orhan Ağlar ve eşi Hatice Ağlar, itfaiye aracındaki merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

Ağlar çiftine, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.