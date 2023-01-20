Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, anne ve 2 çocuğu itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, anne ve 2 çocuğu itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Hürriyet Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerindeki bir apartman 2. Katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan anne Aslıhan Gök, 5 ve 3 yaşındaki çocukları, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangından kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.