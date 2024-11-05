Aydın’ın Nazilli ilçesindeki evlerinde çıkan yangında evde bulunan muhabbet kuşlarının telef olmasına üzülerek gözyaşı döken küçük kıza itfaiye ekipleri jest yaparak 3 muhabbet kuşu hediye etti.

Yangın, Yeni Sanayi Mahalle 1014 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanın birinci katında 4 Kasım Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri evde yokken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrasında alevler kontrol altına alınırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Telef olan muhabbet kuşları için gözyaşlarına boğuldu

Yangını haber alır almaz eve gelen anne ve kızı küle dönen evlerini görünce büyük şok yaşadı. Cemre isimli küçük kız evde besledikleri muhabbet kuşlarının yangından etkilenerek telef olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Cemre’yi teselli etmeye çalışan itfaiye ekipleri, küçük kıza muhabbet kuşu almak için söz verdi.

Nazilli itfaiye ekipleri muhabbet kuşu hediye etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri Cemre’ye verdikleri sözü yerine getirmek için hızla harekete geçti. Aldıkları 3 adet muhabbet kuşunu küçük kıza teslim eden itfaiye ekipleri, Cemre’ye kuşları kendileri için beslemesini istedi. Yeni kuşlarına kavuşan Cemre’nin mutluluğu yüzüne yansırken, ailesi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.