Antalya’da 5 yıldızlı otellere komşu, denize sıfır inşa edilen çardaklardan 4’ünü küle döndüren yangında çardakların son durumu havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Kumköy Sahili’ndeki çardaklarda dün akşam saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Ayrı noktalarda çıkan yangında 4 çardak alev alev yanmaya başladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında 4 çardak küle dönerken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayı cep telefonuyla görüntüleyen bazı vatandaşlar, kundaklama iddiasında bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

Yanan çardaklar dron ile görüntülendi

Öte yandan, denize neredeyse sıfır çardaklarda çıkan yangının büyüklüğü sabah havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Küle dönen 4 çardak, havadan dron ile görüntülendi. Yüzlerce çardağın bulunduğu alana bölge sakinleri gelerek tatillerini yapıyordu.