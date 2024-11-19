Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde 19 Ağustos’ta çıkan ve 44,17 hektar ormanın zarar görmesine neden olan yangının ardından, bölgeye 30 bin karaçam fidanı dikilecek.

Yaz mevsiminin en sıcak aylarından olan Ağustos’un 19’unda, “Ilgaz Anadolu’nun Sen Yüce Bir Dağısın” dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı’nda meydana gelen orman yangınında 44,17 hektarlık alan alevlere teslim olmuştu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, yüzlerce ekibin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, yangın sonrası yapılan çalışmalarla alan temizlenerek 12 bin 500 metreküp yakacak ve yapacak emval elde edilip işletme deposuna nakledildi. Alanın temizlenmesi sonrası iş makineleriyle yapılan teraslama çalışmalarıyla yılsonuna kadar yanan alanda 30 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulacak ve 2025 baharında filizlenmeleri sağlanacak.