Mersin’in Gülnar ilçesinde başlayan daha sonra Silifke ilçesinin Hırmanlı Mahallesine sıçrayan ve her iki ilçede de kontrol altına alınan yangında Kemer mevkiinde geçimini hayvancılıkla sürdüren çiftçiler ineklerini yangından kaçırarak güvenli bölgeye yerleştirdi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde başlayan daha sonra Silifke ilçesinin Hırmanlı Mahallesine sıçrayan ve her iki ilçede de kontrol altına alınan yangında Kemer mevkiinde geçimini hayvancılıkla sürdüren çiftçiler ineklerini yangından kaçırarak güvenli bölgeye yerleştirdi.

İki gündür süren ve kontrol altına alınan yangında Gülnar Büyükeceli ve Silifke Hırmanlı Mahallelerinde yangın bölgesinde ikamet eden vatandaşlar evlerini tahliye edip güvenli bölgeye geçerken, geçimini çiftçilikle sürdüren çiftçiler ineklerini de yangın bölgesinden uzaklaştırıp güvenli bölgeye götürdü.

Çiftçilikle uğraşan Ali Dölek, ne olduğunu anlamadan evlerinin yakınına gelen yangında, ineklerini alıp yangın bölgesinden kaçtığını belirterek, “5 dakikada alevler etrafımızı sardı. Evi eşyayı düşünmedik, İneklerimizi alıp güvenli bölgeye geçtik. İnşallah kısa sürede yangın söner” dedi.

Gülnar’da ve Silifke’de çıkan yangınla mücadelede 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel görev aldı.

Gülnar Büyükeceli ve Silifke Hırmanlı Mahallesinde yangın kontrol alınırken, bir yandan soğutma çalışmaları bir yanda da ufak çapta yangına müdahale ediliyor.

Yangınla mücadele Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve çevre illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile sürüyor. Bin 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere, Adana ve Niğde İl AFAD’dan birer ekip ile Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirildi. Sağlık Müdürlüğünden; 9 ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 37 sağlık personeli görevlendirmesi yapıldı. Yangından etkilenen 24 kişiden 7’sinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 184 konut, 2 site, 2 otel, 1025 vatandaş tahliye edildi. Tahliye olan vatandaşların muhtemel barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapıldı. Tahliye olan 41 vatandaşa Büyükeceli Ortaokulunda psikososyal destek hizmeti sunuldu. Türk Kızılay tarafından 400 kişilik sıcak yemek, 500 kişilik ikramlık malzeme ve 400 su Büyükeceli Ortaokuluna sevk edildi. Akşam yemeği için 500 kişilik sıcak yemek ve 150 kişilik kumanya dağıtımı yapıldı. Çevre illerden 17 TOMA, 12 arazöz, 9 su tankeri ve 2 dozer yangın bölgesine görevlendirildi.

Akkuyu AŞ’den; 1 itfaiye aracı, 18 su tankeri, 40 personel çalışmalara destek veriyor. Sabit ve GSM haberleşme olarak 5 ekip tespit ve ıslah için olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin bölgede güvenli şekilde çalışabilmesi amacıyla tedbiren elektrikler kesildi. Kesintilerden Büyükeceli, Koçaşlı ve Yanışlı mahallelerinde toplam 15 trafo ve 884 abone etkilendi.