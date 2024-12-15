Osmaniye’de tek odalı müstakil evde çıkan yangın sonucu 27 yaşındaki Kerem Akoluk, köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Yangın, Osmaniye’nin Ulaşlı Mahallesi’nde bulunan Kerem Akoluk’un yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları inceleme sırasında Kerem Akoluk ve köpeği ölü bulundu.

Kerem Akoluk’un cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.