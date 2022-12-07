Antalya’da Türk bayrağı satarak geçimini sağlayan 6 çocuk babasının evi, çıkan yangında bayraklarla birlikte küle döndü.

Antalya’da Türk bayrağı satarak geçimini sağlayan 6 çocuk babasının evi, çıkan yangında bayraklarla birlikte küle döndü.

Geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde Savaş-Sevilay Kaçar çiftinin 6 çocuğuyla yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yangın anında evde bulunan yaşları küçük 3 çocuk, ablalarının yardımıyla kendilerini dışarı attı. Bayrak satarken olayı duyan baba Savaş Kaçar, eşi ve diğer çocuklarıyla birlikte koşarak eve geldi. Evinin yandığını gören baba, çocuklarını dışarıda görünce derin bir nefes alırken, içerideki 100’ye yakın Türk bayrağını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Evi ve bayrakları küle dönen baba, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı.

“Önce çocuklarıma, sonra bayraklarıma baktım”

Epilepsi ve kalp rahatsızlığı bulunan Savaş Kaçar, yangını duyar duymaz eve geldiğini belirterek, “Ben o sıra bayrak satıyordum, duyar duymaz eve geldim. Çocuklarım kendilerini dışarıya atmışlar. İlk çocuklarıma, ardından bayraklarıma baktım. Onları kurtarmak istedim ama kül olmuştu. Üzüntüden dünden bu yana yatamadım. Allah kimseyi darda ve zorda koymasın, afetlerden korusun. Rabbim kimseye yaşatmasın. Şu anki halimiz çok vahim. Evimiz, eşyalarımız kül olmuş, yatacak yerimiz yok. Şu an dışarıda yaşıyoruz” dedi.

Çocuklarının 3’ünün okuduğunu söyleyen Kaçar, “Hiçbir şeyleri kalmamış. Yaşantıları allak bullak oldu” diye konuştu.