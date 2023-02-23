Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin ikinci katınca çıkan yangın neticesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin ikinci katınca çıkan yangın neticesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün Alaağaç Mahallesi’nde bulunan iki katlı evde meydana gelmişti. 72 yaşındaki Hüseyin Fener’in ikamet ettiği iki katlı evin ikinci katından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında Fener hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesi tarafından teslim alınan Hüseyin Fener’in cenazesi, Sultan 2. Abdülhamithan Camii’nde kılınan namaz sonrasında Alaağaç Mahallesi Merkez Mezarlığı’na defnedildi.