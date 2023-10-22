Kuşadası Belediyesi, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde çıkan yangında kaldığı ev zarar gören Kuşadası’nın sevilen esnaflarından Murat Kaya’ya yardım eli uzattı. Kaya, ilk etapta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otele yerleştirilerek barınma ihtiyacı giderilirken Başkan Ömer Günel, “Kendisi için elimizden gelen desteği sağlayacak, mağduriyetini gidereceğiz” dedi.

Hacıfeyzullah Mahallesi Mercan Sokak’ta bulunan tek katlı evde gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, Kuşadası Belediyesi Balık Hali’nin sevilen esnaflarından Murat Kaya’nın kiracı olarak kaldığı ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı olmadan atlatılan olay sonrası Kuşadası Belediyesi Murat Kaya’ya yardım eli uzattı. İlk etapta Belediye Başkanı Ömer Günel, Murat Kaya ile görüşüp ihtiyaçlarını sordu. Görüşmeden sonra harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaya’nın kişisel ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra Kaya, ekipler tarafından bir otele yerleştirilerek barınma sorunu çözüldü. Mağduriyeti giderilen Kaya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Murat Kaya’nın dün gece evi yanarak ciddi hasar aldı. Bugün bir araya gelerek kendisiyle konuştuk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Murat Kaya için elimizden gelen desteği sağlayacak, mağduriyetini gidereceğiz. Kuşadası’nda hiçbir hemşehrimiz kendisini yalnız ya da çaresiz hissetmesin. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu.