Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan büyük miktarda dolar ve Türk Lirası da kül oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Bostaniçi Mahallesi 5003. Sokak’ta meydana geldi. Ekrem Demir’e ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası ile birlikte pasaportlar yandı.