Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde evde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde evde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Olay, gece geç saatlerde Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde M. Yavaş’a ait evde meydana geldi. Yangını gören köylüler Çan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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