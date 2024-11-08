Bursa-Balıkesir il sınırında çıkan orman yangınında tedbir olarak Mazlumlar köyünün elektriği kesildi. Göz gözü görmeyen köyde markette yakılan gaz lambası nostajik anlar yaşattı. Yangının yavaş yavaş kontrol altına alındığını öğrenen vatandaşlar gaz lambası etrafına toplanarak sohbet etti.

Dün öğle saatlerinde Bursa’nın Büyükorhan ve Balıkesir’in Dursunbey ilçe sınırları arasında orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevre köylerin bulunduğu ormanlık alanlara da sıçradı. Yangına gün boyu ekiplerin müdahalesi devam ederken tedbir amaçlı Büyükorhan ilçesinde bulunan Mazlumlar köyünün elektriği kesildi. Elektriği kesilen köyde adeta karanlığa büründü. Göz gözü görmeyen köyde vatandaşlar ellerinde lambalar ile dolaştı. Köy içerisinde bulunan markette yakılan gaz lambası adeta eski günleri yaşattı. Marketi aydınlatan gaz lambası etrafına toplanan vatandaşlar çay eşliğinde sohbet etti.

Tedbir amacıyla elektriklerin kesildiğini söyleyen market sahibi 46 yaşındaki Muhammet Sak, "Yangın saat 14.30 sıralarında Bursa-Balıkesir il sınırında Osmanlar köyü altında bulunan tarlalardan çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Osmanlar ve Mazlumlar köyünü tehdit etmeye başladı. Daha sonra rüzgarın etkisiyle Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Adören Mahallesi’ne doğru yöneldi. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Şu anda yerleşim yerini tehdit eden bir durum olmadığı için köy boşaltılmadı. Yangın Mazlumlar köyü tarafında kontrol altına alındı ama Dursunbey tarafına doğru ilerlediği söyleniyor. Elektrikler önlem amacıyla kesildi, gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ekiplerin sabaha kadar çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, ekipler gece boyu soğutma faaliyeti yürüttüler.